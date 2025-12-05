PUBBLICITÀ
HomeCronacaRacket per il clan Mallardo, torna libero Felice ‘a Zecca
CronacaCronaca locale

Racket per il clan Mallardo, torna libero Felice ‘a Zecca

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
Ultima modifica:
PUBBLICITÀ

Felice Coletta, 38 anni, noto negli ambienti criminali come “’A Zecca”, è stato scarcerato. L’uomo, arrestato lo scorso gennaio nell’ambito di un’operazione della Direzione investigativa antimafia, era accusato di estorsione aggravata dal metodo mafioso per presunti rapporti con il clan Mallardo. Secondo la ricostruzione investigativa, Coletta – insieme a Mauro Moraca – avrebbe richiesto il pagamento di una tangente a imprenditori edili di Giugliano.

Il procedimento è in corso davanti al Tribunale di Napoli Nord, dove si sta celebrando il rito ordinario. Accogliendo l’istanza dell’avvocato Luigi Poziello, il giudice ha disposto la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari, consentendo a Coletta di tornare in libertà in attesa della prosecuzione del processo.

PUBBLICITÀ

La prossima udienza è fissata per l’11 dicembre, quando saranno ascoltati i testimoni citati dalle parti.

PUBBLICITÀ
Antonio Mangione
Antonio Mangionehttp://www.internapoli.it
Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati