Racket per il clan Mallardo, torna libero Felice ‘a Zecca

Felice Coletta, 38 anni, noto negli ambienti criminali come “’A Zecca”, è stato scarcerato. L’uomo, arrestato lo scorso gennaio nell’ambito di un’operazione della Direzione investigativa antimafia, era accusato di estorsione aggravata dal metodo mafioso per presunti rapporti con il clan Mallardo. Secondo la ricostruzione investigativa, Coletta – insieme a Mauro Moraca – avrebbe richiesto il pagamento di una tangente a imprenditori edili di Giugliano.
Il procedimento è in corso davanti al Tribunale di Napoli Nord, dove si sta celebrando il rito ordinario. Accogliendo l’istanza dell’avvocato Luigi Poziello, il giudice ha disposto la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari, consentendo a Coletta di tornare in libertà in attesa della prosecuzione del processo.
La prossima udienza è fissata per l’11 dicembre, quando saranno ascoltati i testimoni citati dalle parti.