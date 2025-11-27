PUBBLICITÀ
Racket sulle ambulanze, arrestato l’estorsore del clan D’Alessandro

Ieri militari della Stazione Carabinieri di Ottaviano  hanno eseguito una ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di Vincenzo Cannavale gravemente indiziato del reato di tentata estorsione, aggravata dal metodo mafioso.

In particolare, il 77enne avrebbe richiesto ad un imprenditore operante nel settore del trasporto sanitario il pagamento di una somma di denaro per consentirgli di proseguire nella propria attività, rappresentando di agire per conto degli “amici di Castellammare”, e dunque evocando l’intervento di una organizzazione criminale in caso di rifiuto.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e, quindi, presunta innocente fino a sentenza definitiva.

Il monopolio dei D’Alessandro sul 118, malati trasportati dal clan

