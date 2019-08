Campania. Lacrime e dolore per Raffaele, morto a 19 anni mentre andava a lavoro: «Amico mio…»

“L’ASD San Valentino si stringe al dolore della famiglia Frigenti per la tragica e prematura scomparsa del caro Raffaele. Che il Signore ti possa accogliere fra le sue braccia dolce angelo“. Sono tantissimi i post, come questo, lasciati su Facebook per Raffaele Fringenti, il 19enne di San Valentino Torio, morto all’alba di mercoledì a Pagani, dopo che la sua auto si è scontrata con un’autocisterna. Una tragedia, la cui dinamica resta da chiarire, ha sconvolto l’intera comunità salernitana. La Procura di Nocera Inferiore prosegue l’indagine e sul corpo del ragazzo, come riportato dal sito de Il Mattino, potrebbe essere disposta anche l’autopsia. Da accerta, inoltre, la velocità dei due mezzi. “Amico mio come è possibile, a questa età è tutto così assurdo”.

Intanto un post di cordoglio è arrivato anche dal Sindaco Cosimo Annunziata: “L’Amministrazione Comunale e la Comunità di San Marzano sul Sarno esprimono sconcerto e incredulità ed è vicina alla famiglia del 19enne Raffaele Frigenti, originario di San Valentino Torio e rimasto coinvolto questa mattina a Pagani in un tragico incidente stradale in via Zeccagnuolo. Per cause ancora da accertare, intorno alle 6, un’autocisterna e l’auto con alla guida il giovane si sono scontrate violentemente. L’autocisterna, a causa dell’impatto, ha finito la sua corsa all’interno di una proprietà privata. Ad avere le peggio, proprio il 19enne apparso subito in condizioni critiche. Trasportato all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore- cosi come riportano alcune news – è stato sottoposto ad intervento chirurgico ma erano troppo gravi le ferite riportate. Raffaele Frigenti avrebbe compiuto 20 anni a dicembre, figlio di un dipendente della San Valentino Servizi. Cordoglio dall’amministrazione comunale anche alla Comunità di San Valentino Torio e al sindaco, presidente della Provincia, Michele Strianese per il grave e tragico lutto e vicinanza alle famiglie degli altri feriti. La Comunità di San Marzano sul Sarno è vicina nel dolore per questo tragico evento”.