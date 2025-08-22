PUBBLICITÀ
HomeCronacaRaffaele muore nella piscina gonfiabile, dramma nella casa vacanze
CronacaCronaca nazionale

Raffaele muore nella piscina gonfiabile, dramma nella casa vacanze

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Raffaele muore nella piscina gonfiabile, dramma nella casa vacanze
Raffaele muore nella piscina gonfiabile, dramma nella casa vacanze
PUBBLICITÀ

Raffaele Sallemi è annegato in una piscina gonfiabile nella casa di villeggiatura della famiglia a Caucana, frazione balneare di Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa. A ritrovarlo sarebbe stata la nonna.

Secondo una prima ricostruzione, il piccolo di 2 anni, originario di Comiso, sarebbe riuscito a salire la scaletta che conduceva alla piscina, eludendo la sorveglianza degli adulti. Il padre e i nonni gestiscono un oleificio nel sud della Sicilia.

PUBBLICITÀ

“Una tragedia che colpisce tutta la nostra comunità”, ha dichiarato il sindaco di Santa Croce Camerina, Giuseppe Dimartino, contattato telefonicamente dall’agenzia Dire. In segno di rispetto per la famiglia, l’amministrazione comunale ha deciso di sospendere tutte le manifestazioni in programma nel cartellone estivo.

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati