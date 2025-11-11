Raffaella Fico incinta di Armando Izzo: “È lui l’amore della mia vita”

Raffaella Fico è in dolce attesa. L’annuncio è arrivato durante la sua ospitata a Verissimo, dove, intervistata da Silvia Toffanin, l’ex gieffina ha rivelato con emozione di essere incinta del compagno Armando Izzo. La storia d’amore tra la showgirl napoletana e il difensore del Monza procede a gonfie vele, e i due hanno deciso di allargare la famiglia. Raffaella è già mamma di Pia, la figlia di quasi 14 anni avuta da Mario Balotelli, che presto diventerà sorella maggiore.

A Verissimo, la Fico ha confermato la gravidanza, raccontando: “Sono incinta, sì. Per me è come se tutto fosse nuovo. Tutto super emozionante, devo dire che non ricordo più nulla della prima gravidanza”. E ha aggiunto: “Sono felicissima e vivo questa gravidanza in maniera serena perché accanto a me ho il mio uomo ed entrambi l’abbiamo voluta”. Anche Armando Izzo è già padre di due bambini, nati dal matrimonio con l’ex moglie Concetta.

Parlando del loro legame, Raffaella ha spiegato: “Non ero alla ricerca di un amore. È arrivato ed è quello vero. Quello che provo per lui non l’ho mai provato per nessun altro”. Poi ha raccontato com’è iniziata la loro storia: “Lui è stato molto bravo, mi ha corteggiata a lungo, prima solo telefonicamente, poi ci siamo visti e lì è iniziato tutto. Abbiamo gli stessi valori, veniamo dalla stessa terra, ci siamo ritrovati nella nostra semplicità”. E sul compagno ha aggiunto parole piene d’affetto: “Il mio fidanzato è gentile, di cuore, è proprio bello d’animo. Non mi aspettavo tutto questo, ci sto facendo l’abitudine”.

Nel corso degli anni, la Fico ha avuto relazioni note con Mario Balotelli, Alessandro Moggi, l’imprenditore Piero Neri, Giulio Fratini (ex di Elisabetta Gregoraci) e Gianluca Tozzi, figlio di Umberto Tozzi. Ha confessato di non immaginare di potersi innamorare ancora di un calciatore, ma ora vive una serenità nuova. Anche il rapporto con Balotelli è tornato disteso: “Lui è diventato di nuovo papà e devo dire che abbiamo uno splendido rapporto genitoriale, come è giusto che sia”.

Sull’ipotesi matrimonio lascia la porta aperta: “Non mi sono mai sposata. Non ne abbiamo mai parlato, anzi in realtà sì. Vediamo più in là”. E sulla reazione della figlia ha rivelato: “Pia è felicissima, lei ha sempre avuto il desiderio di un fratellino o una sorellina. Con Armando ha un rapporto bellissimo, lui è già papà e sa come prenderla”.

Aspettano un maschietto

Durante una festa organizzata con amici e familiari, Armando Izzo e Raffaella Fico hanno scoperto il sesso del loro bambino: presto diventeranno genitori di un maschietto. Il momento della rivelazione è avvenuto nelle ultime ore della serata ed è stato poi condiviso da entrambi sui social, con foto e video che immortalano la loro emozione.

Nel filmato, i futuri genitori si trovano davanti a una torta scenografica a più piani, decorata con palloncini e la scritta “Oh baby”. Quando Izzo ha azionato il meccanismo della sorpresa, una nuvola di fumo azzurro ha invaso l’aria, svelando che il bebè sarà un maschietto. A coronare il momento, il calciatore ha omaggiato Raffaella con un grande mazzo di rose rosse, gesto che ha commosso tutti i presenti.