Continua a far chiacchierare la love story tra Raffaella Fico e Armando Izzo. Nuovi clamorosi retroscena sua questa relazione arrivano dal giornalista di gossip Gabriele Parpiglia.

Pare che il calciatore del Monza abbia lasciato la moglie Concetta per la soubrette, ex fiamma di Mario Balotelli.

Raffaella Fico incinta di Izzo, la clamorosa indiscrezione sulla coppia infiamma i social

Ma non solo: sembra che Raffaella sia in dolce attesa e solo dopo aver superato il primo trimestre di gravidanza, generalmente il più difficile, avrebbe deciso di uscire allo scoperto con il calciatore.

“Raffaella Fico è in dolce attesa, per la felicità del compagno Armando Izzo (calciatore del Monza), che per amore dell’ex di Mario Balotelli ha lasciato la moglie”, ha scritto Parpiglia nella sua newsletter – I due sono usciti allo scoperto perché Raffaella ha superato il terzo mese di gravidanza. La Fico ha anche conosciuto la mamma del nuovo compagno, ma attenzione, Izzo ancora non ha divorziato dall’ex moglie, che preannuncia battaglia legale”.

In attesa di una conferma o di una smentita, Raffaella Fico e Armando Izzo sembrano innamoratissimi. Dopo essere usciti allo scoperto la soubrette ha mostrato sui social un mazzo di rose rosse ricevuto dal calciatore del Monza. E un biglietto dolcissimo: “Quando guardi la luna nessuna stella ti distrae. Ti amo”, ha scritto il giocatore. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli di questa relazione, che sembra già molto seria. Oltre che passionale e coinvolgente.

Per la Fico si tratterebbe del secondo figlio dopo Pia, avuta da Mario Balotelli. Per Izzo il terzogenito: dall’ex moglie Concetta ha avuto due eredi.