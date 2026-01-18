Ragazzina picchiata selvaggiamente in villa comunale a Marigliano da 2 coetanee

PUBBLICITÀ

Una ragazza di soli 15 anni è stata aggredita la scorsa sera da due coetanee mentre si trovava in villa comunale a Marigliano, insieme ad alcune amiche. Secondo quanto riferito dalla madre al deputato Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi – Sinistra), l’aggressione è avvenuta dopo che la giovane aveva chiesto informazioni su un litigio poco distante.

Le due ragazzine hanno invitato la vittima ad avvicinarsi e subito l’hanno scaraventata giù dai gradoni, provocandole la frattura di un braccio e diverse escoriazioni su gambe e mani. “Fortunatamente nostra figlia ci ha chiamato subito e abbiamo individuato le responsabili grazie all’intervento dei carabinieri”, ha raccontato la madre, evidenziando come l’episodio abbia lasciato alla ragazza un forte trauma psicologico: “Ora ha paura di uscire di casa, non mangia e si vergogna per quello che è successo”.

Borrelli ha commentato: “Si tratta di un episodio di violenza gratuita e insensata che colpisce una ragazza di appena 15 anni in un luogo che dovrebbe essere sicuro. Le ville comunali, le piazze e i luoghi frequentati dai giovani devono tornare a essere spazi protetti, non teatri di aggressioni brutali”.

Il deputato ha inoltre sottolineato la crescente gravità della devianza minorile, invitando le autorità a rafforzare controlli e presenza delle forze dell’ordine nei luoghi di aggregazione dei ragazzi: “Non possiamo permettere che la violenza diventi la normalità tra i giovanissimi. Quanto accaduto non deve restare senza conseguenze, è necessario accertare le responsabilità e proteggere i ragazzi”.