Raid all’ufficio postale di Marcianise, scarcerati i due giuglianesi

Tentata rapina all’ufficio postale di Marcianise, scarcerati i due giuglianesi
Tentata rapina all’ufficio postale di Marcianise e resistenza a pubblico ufficiale, scarcerati i due giovani di Giugliano.
Di Marino Carlo classe 2006, difeso di fiducia dall’avvocato Matteo Casertano e F.C., minorenne classe 2008, difeso di fiducia dall’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, erano stati arrestati dopo una fuga rocambolesca, per aver tentato l’assalto all’ufficio postale di Marcianise. A seguito di convalida dell’arresto, Di Marino è stato sottoposto agli arresti domiciliari mentre il minorenne è stato collocato in casa famiglia, evitando il carcere minorile di Nisida.

L’assalto all’ufficio postale era accaduto venerdì mattina quando i due giovani, giunti sul posto a bordo di una Fiat Panda grigia, erano entrati coperti di passamontagna ed armati all’interno dell’ufficio postale di via Cesare Battisti; poi la fuga dapprima verso il quartiere di San Simeone e poi sui binari della linea ferroviaria che attraversa la città di Marcianise. Tempestivo l’intervento dei vigili urbani che hanno sventato la rapina.

