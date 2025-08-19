Raid contro il tiktoker a Sant’Antimo, il Riesame ‘salva’ gli Orefice: non fu tentato omicidio

PUBBLICITÀ

Nessun tentato omicidio. Il reato derubricato in lesioni. Questa la decisione del tribunale del Riesame per il ras del clan Pezzella Michele Orefice, suo figlio Luigi e Pietro D’Angelo accusati degli spari contro il tiktoker Luca Di Stefano, titolare della ristopescheria ‘Il sole di notte’ a Sant’Antimo. Il tribunale dell libertà ha pienamente dato ragione ai legali del tre, gli avvocati Leopoldo Perone, Domenico Dello Iacono e Antonio Rizzo, riqualificando l’iniziale ipotesi di tentato omicidio in quello di lesioni.

Il famoso pescivendolo tik toker fu centrato di striscio il mese scorso da colpi di arma da fuoco quando due uomini, pistole alla mano, entrarono nel suo locale esplodendogli contro alcuni colpi. Da brividi le motivazioni dietro quel gesto: Michele Orefice, padre di Luigi, da tempo in una relazione con una donna, avrebbe saputo dal figlio che quest’ultima continuava ad avere contatti con il suo ex fidanzato, Luca Di Stefano, cosa che scatenava la sua ira al punto da interrompere immediatamente la relazione extra coniugale con la donna in questione.

Inoltre, programmava un’efferata azione punitiva nei confronti della donna e del suo presunto amante per vendicare l’affronto subito con metodi da “boss”. Significativo il passaggio con cui il boss demanda al figlio il ‘lavoro’: la frase più eclatante è riferita alla brutalità dell’azione da compiere ai danni dell’uomo, che deve essere molto cruenta dicendo testualmente al figlio: “Luigi fernut!”, tipica espressione criminale dialettale con la quale si lascia intendere che l’azione deve essere portata a termine con inaudita ferocia.