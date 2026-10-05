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Raid nella notte a Portici, tentano il colpo all’Eurobet ma fuggono a mani vuote

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Raid nella notte a Portici, tentano il colpo all'Eurobet ma fuggono a mani vuote
Raid nella notte a Portici, tentano il colpo all'Eurobet ma fuggono a mani vuote
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Malviventi in azione nella notte appena trascorsa a Portici. Il raid è avvenuto in via della libertà, presso l’agenzia di scommesse Eurobet: come si evince dal filmato registrato dalle telecamere di videosorveglianza poste in zona, i due banditi, giunti a bordo di un’Alfa Romeo 147 grigia, hanno tentato di sollevare la serranda del centro scommesse, salvo poi non riuscirci, desistere dal colpo e tornare sui propri passi a bordo dell’auto.

Il filmato è stato segnalato al deputato di AVS Francesco Emilio Borrelli, che a sua volta l’ha condiviso attraverso i suoi canali social: indagini sono in corso per cercare di risalire ai due responsabili del tentato colpo.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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