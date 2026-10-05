Raid nella notte a Portici, tentano il colpo all’Eurobet ma fuggono a mani vuote

Malviventi in azione nella notte appena trascorsa a Portici. Il raid è avvenuto in via della libertà, presso l’agenzia di scommesse Eurobet: come si evince dal filmato registrato dalle telecamere di videosorveglianza poste in zona, i due banditi, giunti a bordo di un’Alfa Romeo 147 grigia, hanno tentato di sollevare la serranda del centro scommesse, salvo poi non riuscirci, desistere dal colpo e tornare sui propri passi a bordo dell’auto.
Il filmato è stato segnalato al deputato di AVS Francesco Emilio Borrelli, che a sua volta l’ha condiviso attraverso i suoi canali social: indagini sono in corso per cercare di risalire ai due responsabili del tentato colpo.