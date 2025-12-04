Rapimento lampo del 17enne Gaetano, tra gli indagati c’è l’ex latitante

PUBBLICITÀ

Il gip d Catania ha emesso tre ordinanze di custodia cautelare per il rapimento, il 25 settembre scorso di Gaetano Nicosia a Vittoria.

Le ordinanze sono state eseguite dalla Polizia di Stato – Squadra Mobile della Questura di Ragusa, della Sisco di Catania e del commissariato di Vittoria con il coordinamento e il supporto del Servizio centrale operativo della direzione centrale anticrimine.

PUBBLICITÀ

I tre sono accusati, in concorso tra loro, di sequestro di persona a scopo di estorsione, di furto aggravato, porto e detenzione illegale di armi da fuoco. Il 17enne venne sequestrato di sera in una piazzetta del rione Forcone a Vittoria, mentre si trovava in compagnia di alcuni amici. Il ragazzo, figlio un commerciante del settore ortofrutticolo, era stato prelevato da due uomini arrivati su un’auto e portato via.

Prima di prenderlo gli autori del sequestro lo avrebbero chiamato per nome e avrebbero detto ad altri giovani presenti di non preoccuparsi perché era soltanto lui l’obiettivo. Nicosia era stato rilasciato la sera dopo il rapimento senza che – dissero gli inquirenti – fosse stata richiesta una somma di denaro per la liberazione. Tra gli indagati c’è anche Gianfranco Stracquadaini, già arrestato lo scorso ottobre e inserito nella lista dei latitanti più pericolosi.