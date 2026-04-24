Rapina alla Credit Agricole, chiuso il tunnel usato dalla banda

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Il lungo tunnel scavato dalla banda del buco per mettere a segno la maxi rapina alla filiale Crédit Agricole di via Medaglie d’Oro è stato chiuso. Dal pomeriggio di ieri, un dispiegamento di operai, tecnici e mezzi speciali è impegnato in un’operazione di somma urgenza per “tombare” il cunicolo sotterraneo.

Il condotto, realizzato con perizia quasi ingegneristica, era stato utilizzato da alcuni malviventi coinvolti nella rapina non solo per penetrare nel caveau e saccheggiare un centinaio di cassette di sicurezza, ma anche come sicura via di fuga dell’intera banda verso la rete fognaria cittadina, permettendo loro di far perdere le tracce nel sottosuolo subito dopo il colpo.

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Disagi alla circolazione

L’apertura del cantiere ha comportato inevitabili disagi alla circolazione pedonale e intermodalità della zona. Per garantire la massima sicurezza durante le operazioni di scavo e colata, è stato necessario transennare l’intera area perimetrale e disporre la chiusura temporanea dell’accesso alla metropolitana Linea 1 situato a pochi metri dall’istituto di credito. Le operazioni, coordinate dai tecnici dell’Abc (Acqua Bene Comune) insieme agli specialisti delle tre società incaricate, prevedono una procedura di riempimento rapido.

Intervento da 17mila euro

Utilizzata una pompa autocarrata per iniettare nel sottosuolo una speciale miscela cementizia, studiata per consolidare velocemente le cavità e garantire il ripristino immediato della stabilità del terreno.

L’intervento, dal valore stimato di circa 17mila euro, proseguirà senza sosta fino al totale riempimento del varco.