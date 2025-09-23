Rapina da 8mila euro in tabaccheria a Lusciano, arrestato l’ultimo fuggitivo

PUBBLICITÀ

I carabinieri della Stazione di Lusciano, al termine di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, hanno arrestato un 34enne italiano. L’uomo raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli Nord: è gravemente indiziato di aver partecipato a una rapina aggravata consumata ai danni di una tabaccheria dell’agro aversano, insieme a 2 complici già arrestati lo scorso luglio.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, armato di coltello e in concorso con gli altri due indagati, il 34enne avrebbe costretto il titolare dell’attività a consegnare 8mila euro in contanti e una stecca di sigarette.

PUBBLICITÀ

Determinante si è rivelato l’immediato intervento dei militari di Lusciano, che hanno raccolto le dichiarazioni delle vittime e dei passanti presenti in quei concitati momenti. Le successive indagini hanno consentito di consolidare il quadro accusatorio grazie a un’articolata attività investigativa. Inoltre fondamentali è stata l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, fino ai riscontri tecnici effettuati attraverso l’esame dei tabulati telefonici.