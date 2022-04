Rapina una donna del cellulare in piazza Cavour, lei lo rincorre e lo fa arrestare

I carabinieri della stazione di Napoli Stella hanno arrestato per rapina Angelo Ramaglia, 52enne partenopeo. Erano quasi le 22 e i militari, liberi dal servizio e in abiti civili, passeggiavano lungo Piazza Cavour. Cento metri più avanti una donna al telefono e un uomo che sembrava avvicinarsi con brutte intenzioni. Così è stato, Ramaglia le ha strappato il telefono dalle mani ed è scappato. La vittima non si è persa d’animo e dopo aver rincorso il 52enne ha anche recuperato lo smartphone dando vita ad una colluttazione. Sono così intervenuti i carabinieri che hanno arrestato e poi portato in carcere l’uomo. Dovrà rispondere di rapina.

Il precedente arresto

Ramaglia era stato già arrestato nel 2016 quella volta dagli agenti del commissariato di San Carlo all’Arena. Ramaglia in quell’occasione aveva notato la collana indossata da un uomo fermo nei pressi della stazione metropolitana di Piazza Cavour. Così dopo averlo strattonato e scaraventato a terra, gli aveva scippato l’oggetto d’oro, del valore di circa 1.500 euro, fuggendo verso il Rione Sanità. Poco dopo l’accaduto era intervenuta una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine Campania che aveva raccolto i primi elementi necessari per il rintraccio del rapinatore. Dalle informazioni raccolte gli agenti del Commissariato San Carlo risalirono al Ramaglia come l’autore della rapina avvenuta poco prima. Quest’ultimo fu rintracciato ed arrestato in via Cristallini ed accompagnato presso il carcere di Poggioreale.