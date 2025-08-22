Tentano di rapinare l’hotel a Pozzuoli e travolgono una donna in auto

PUBBLICITÀ

Ieri sera hanno tentato di rapinare un noto hotel di Pozzuoli, poi hanno provocato un incidente frontale. Durante la fuga a bordo di un’auto i banditi si sono scontrati con un’altra vettura a bordo della quale c’era una donna. L’automobilista è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie in condizioni ritenute serie. Come riporta CronacaFlegrea i tre rapinatori che sono scappati sui binari della Cumana. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia locale e polizia di Stato.