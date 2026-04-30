Rapina in banca sventata a Frattamaggiore, banditi arrestati davanti alla cassaforte

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Venti minuti. Tanto mancava all’apertura forzata della cassaforte quando i militari della sezione radiomobile della Compagnia di Caivano hanno fatto irruzione nella Banca di Credito Popolare di Frattamaggiore, in Via Vittorio Emanuele 133, mettendo fine ad una rapina che avrebbe contato su un bottino considerevole. Questa mattina, il personale addetto alla videosorveglianza da remoto dell’istituto di credito ha rilevato una situazione anomala all’interno della filiale e ha immediatamente allertato i Carabinieri. Due uomini armati avevano già preso il controllo della situazione intimando a un cliente, al cassiere e al direttore dell’istituto di seguirli in una stanza, con l’obiettivo di svuotare la cassaforte. All’arrivo dei militari, i due si trovavano ancora all’interno di un ufficio, in attesa che la cassaforte si sbloccasse. In arresto il 57enne Antonio Cantone e il 69enne Salvatore Castello. Entrambi risponderanno di rapina aggravata.