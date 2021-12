Paura nel Casertano, coppia minacciata con le armi e rapinata in casa

Attimi di terrore ieri sera a Maddaloni dove una coppia di coniugi è stata rapinata all’interno della propria villetta. Due malviventi a volto coperto sono entrati nell’abitazione puntando la pistola in faccia a l’uomo, facendosi consegnare soldi e oggi di valore. Come riportato da L’Occhio di Caserta, la paura per la coppia è stata tanta al punto che il marito ha accusato un malore. Sul posto è giunta un’ambulanza che gli ha prestato le cure del caso. Intanto è caccia aperta ai due balordi sulle cui tracce ci sono polizia e carabinieri.