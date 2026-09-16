Crolla il pavimento della cucina a Napoli, padre e figlio precipitano al piano di sotto

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Questa notte i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti in Via Arenaccia 173 per il cedimento del pavimento di una cucina posta al secondo piano di uno stabile. Durante il crollo, sarebbero caduti al piano sottostante padre e figlio. Sono stati estratti vivi dai vigili del fuoco e portati al CTO in ambulanza. Non sono in pericolo di vita. L’abitazione al piano inferiore era disabitata. Indagini in corso dei Carabinieri della stazione di Napoli Borgoloreto per chiarire dinamica.