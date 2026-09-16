Agguato nella notte a Napoli, 29enne sparato in strada

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Questa notte i carabinieri del nucleo operativo di Napoli Stella sono intervenuti presso il Pellegrini per un uomo ferito.

Si tratta di Umberto Cella, un 29enne napoletano già noto alle forze dell’ordine, raggiunto da un proiettile al fianco sinistro.

L’uomo è ricoverato in osservazione, non in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, il 29enne sarebbe stato colpito in via Giacomo Savarese, da alcuni sconosciuti arrivati in scooter.

Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice.