Rapina al portavalori da 50mila euro, indagini dalla Campania al basso Lazio

Dopo la rapina da 50mila euro all’ufficio delle Poste di Solofra, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino stanno indagando sul presunto coinvolgimento dei basisti locali. Il colpo di venerdì mattina in Via Starze è stato condotto da banditi armati di un kalashnikov e un fucile, fortunatamente non hanno esploso un colpo. Nel mirino dei ladri sono finiti i soldi delle pensioni.

ASSALTO AL PORTAVALORI

Come riporta Avellino Today dagli accertamenti è emerso che la vettura è stata rubata a Frosinone, ma risulta intestata ad un uomo di Avezzano. Dopo il furto la vettura dei rapinatori è stata ritrovata completamente divorata dalle fiamme nei pressi del cimitero di Solofra.

Il prefetto di Avellino Paola Spena intervenuta sulla rapina: “L’attenzione delle forze dell’ordine è massima. Il comprensorio solofrano-montorese del resto è ben presidiato. E la presenza della Compagnia Carabinieri sul territorio consente di sviluppare una azione investigativa incisiva”. I sistemi di videosoeveglianza sia pubblici che privati nella zona del raid hanno permesso di acquisire elementi utili: le indagini sono condotte dai militari della Compagnia di Solofra e dai militari del Nucleo Investigativo di Avellino e coordinate dal pm Vincenzo Russo.