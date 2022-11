Rapina all’ufficio postale a Napoli, banditi in fuga con il bottino

Stamattina due malviventi hanno messo a segno una rapina all’ufficio postale di via Gomez d’Ayala a Napoli. I rapinatori, a volto coperto, una volta dentro si sono fatti consegnare il contante che era in cassa. Poi sono scappati via a bordo di uno scooter. Sul posto è giunta subito una volante della polizia mentre un elicottero sta sorvolando la zona. Al momento non si sa ancora l’ammontare del denaro portato via.

RAPINA IN BANCA

Lo scorso 31 ottobre si è verificato una rapina in banca a Napoli. Come riporta Fanpage si tratterebbe di 250mila euro rubati dalla sede Bper di Corso Amedeo di Savoia. Il gruppo di banditi, probabilmente formato da 3 o 4 persone, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe entrato da un buco durante l’orario di chiusura. Avevano di martelli e pistola.

Dunque i malviventi si sarebbero fatti consegnare i soldi e poi sono fuggiti con la refurtiva. Sul posto sono subito arrivati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato San Carlo, squadra mobile e polizia scientifica. Gli agenti stanno conducendo le indagini per accertare quanto accaduto e sono sulle tracce dei rapinatori.