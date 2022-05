Rapina a mano armata nel supermercato a Napoli, fuga con l’incasso

Rapina a mano armata nel supermercato a Napoli, banditi in fuga con il bottino. Alle ore 19.00 circa i Carabinieri del nucleo radiomobile partenopeo- allertati dal 112 – sono intervenuti in via Francesco Cilea. Poco prima ignoti armati di pistola erano entrati all’interno di un supermercato facendosi consegnare l’incasso davanti ai clienti presenti per poi fuggire. Ricerche ancora in corso da parte dei Carabinieri. Nessun ferito tra i clienti e i dipendenti del supermercato