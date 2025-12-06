PUBBLICITÀ

Era stato arrestato con l’accusa di aver strappato dal polso di un 50enne a Riccione un costoso Rolex Daytona. Nei giorni scorsi per Gaetano Amendola è arrivata l’assoluzione: a stabilirlo il tribunale di Rimini che ha pienamente accolto la linea difensiva dei suoi legali, i penalisti Antonio Rizzo e Leopoldo Perone, che hanno dimostrato l’assoluta inaffidabilità del riconoscimento fotografico della persona offesa.

E così Amendola è stato assolto.

Rapinarolex in trasferta, assoluzione per lo ‘specialista’ dei Quartieri spagnoli

Si tratta di un nome molto conosciuto: a gennaio l’abitazione dei suoi genitori divenne obiettivo di una stesa. Sarebbe stato proprio il 31enne con precedenti per rapina il bersaglio dell’intimidazione avvenuta nella zona di Salita Cariati ai Quartieri spagnoli.

Gli uomini della squadra mobile e quelli del commissariato Montecalvario avrebbero individuato in Gaetano Amendola il bersaglio di un doppio raid Prima i cinque colpi di pistola contro il portone in cui abita con i sicari che avrebbero prima citofonato poi una nuova sparatoria all’ingresso dello stabile dove risiedono i suoi genitori.

Una doppia ‘azione’ che per gli investigatori sarebbe collegata ma che nulla avrebbe a che fare con la ripresa della guerra tra clan della zona visto che l’uomo non risulta inquadrato in alcun gruppo malavitoso.