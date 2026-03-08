Rapinata su Corso Umberto, bloccati in due: caccia ad un terzo uomo

PUBBLICITÀ
Una rapina violenta quella consumatasi ai danni di una 49enne su Corso Umberto buttata in terra e ferita solo per strapparle via una collana.
Gli agenti dell’Ufficio di Prevenzione generale hanno subito rintracciato i suoi aggressori, Aziz Diha e Ali Chalbi, di 19 e 20 anni,
entrambi di origine tunisina, irregolari sul territorio nazionale con le accuse di rapina impropria e lesioni personal. I fatti al Corso Umberto I, all’interno di un esercizio commerciale. Secondo quanto ricostruito, tre uomini avrebbero strappato la collana alla vittima, spingendola a terra per guadagnarsi la fuga.

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, intervenuti sul posto, sono riusciti a risalire all’identità di due dei presunti responsabili anche grazie alle immagini di videosorveglianza. I due sono stati rintracciati poco dopo nella stessa zona e arrestati. Sono in corso accertamenti per individuare il terzo complice.

