Reclutano i senzatetto a Napoli per fare le truffe a Milano

PUBBLICITÀ

Senzatetto reclutati a Napoli per mettere a segno a Milano la truffa del finto carabiniere. E’ il secondo caso nel giro di una ventina di giorni quello di un clochard 24enne finito davanti alla sezione direttissime del Tribunale milanese e che si è visto convalidare l’arresto e applicare la misura della custodia cautelare in carcere dal giudice Paolo Guidi. Il giovane, difeso dall’avvocato Alessia Pontenani, sarebbe stato arruolato da una rete criminale nel capoluogo campano da dove mercoledì all’alba è partito.

Una volta arrivato alla Stazione Centrale, dove ha destato i sospetti degli agenti della Polfer, si è recato a Rozzano a casa di una famiglia, indicata dai complici che, ha sostenuto, non conosceva. E lì, mostrando una finta tessera dell’Arma che gli era stata inviata sul cellulare di ‘dotazione’ ha tentato di farsi consegnare gioielli e contanti per quasi 20 mila euro. Il raggiro non è andato in porto perché le vittime si sono accorte che qualcosa non quadrava e in contemporanea hanno bussato alla porta di casa dei malcapitati gli uomini della Polizia ferroviaria che avevano seguito il finto carabiniere.

PUBBLICITÀ