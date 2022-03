Incassa il reddito di cittadinanza senza averne diritto, assolto dal giudice. Come riporta il Gazzettino la decisione è stata presa, ieri, dal gip Antonio Liguori decidendo su uno dei tanti casi legati alla fruizione del contributo sociale. Per il pubblico ministero Stefano Buccini il reato c’era e aveva chiesto una pena minima, 10 mesi, ma per il giudice il dolo specifico in casi come questo non si può prevedere per presunzione e così ha accolto la richiesta del difensore, l’avvocato Ester Maria Goisis. Dunque è stato perché anche se aveva percepito il Rdc indebitamente, secondo l’Inps, non è stata raggiunta la prova dell’illecito.

LA DECISIONE NEL MERITO

La persona sotto processo è un cittadino originario del Marocco. L’Inps dopo sette mensilità aveva revocato l’assegno sostenendo mancasse una delle condizioni legate alla residenza, 10 anni in Italia e due anni residente in modo continuativo. Per un periodo l’uomo non era stata reperibile e così l’Inps aveva tagliato l’assegno e la segnalazione era finita in Procura.

Una delle oltre 250 che dall’inizio di quest’anno stanno intasando la Procura. Su questo tema, inoltre, non c’è una giurisprudenza consolidata, quindi, spesso l’esito del processo varia secondo il giudice.

COME SI PERDE IL REDDITO DI CITTADINANZA

Si prevede la decadenza dal Reddito di cittadinanza quando uno dei componenti il nucleo familiare.