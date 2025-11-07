PUBBLICITÀ
Ricercatori morti nell’auto esplosa in Tangenziale a Napoli, in sei finiscono a processo

Ultima modifica:
Duplice omicidio colposo, ci sarà un processo a carico dei sei imputati per lo scoppio di una auto prototipo avvenuto il 23 giugno del 2023 lungo la Tangenziale di Napoli.

Lo ha disposto il gup Ambra Cerabona, al termine del lavoro investigativo del pm Manuela Persico.

Aula 416, la prima udienza si terrà il 20 gennaio del 2026 dinanzi al giudice monocratico D’Ancona. Il 23 giugno di due anni fa morirono la ricercatrice Maria Vittoria Prati e il tirocinante Fulvio Filace.

Spiega il professor Fabio Murena (difeso dall’avvocato Ivan Filippelli) vedovo della ricercatrice: “Ricordo la passione di mia moglie per la ricerca e la sua disponibilità verso i più giovani: ora chiedo giustizia”.

