Richieste d’arresto di Cesaro e Pentangelo, la Procura ricorre al Riesame

La Procura di Torre Annunziata ha presentato ricorso in Cassazione per chiedere nuovamente che il Riesame si esprima sulla richiesta di arresto a carico del senatore Luigi Cesaro e del deputato Antonio Pentangelo. Come riporta il Corriere della Sera la vicenda riguarda il filone dell’inchiesta Olimpo III che vide i 2 parlamentari coinvolti in presunte vicende risalenti a quando entrambi erano presidenti dell’allora Provincia di Napoli.

In particolare si tratta di episodi contestati, e per i quali fu chiesta la custodia cautelare ai domiciliari sia per Cesaro sia per Pentangelo, che riguardano due presunti episodi di corruzione che vedevano protagonista Adolfo Greco in relazione al futuro del complesso immobiliare dell’ex Cirio di Castellammare di Stabia. L’imprenditore, definito il ‘re del latte’, ha avuto strettissimi rapporti con il boss Raffaele Cutolo.

LA RICHIESTA D’ARRESTO PER CESARO E PENTANGELO

La richiesta di arresto dei due parlamentari di Forza Italia fu annullata dal Riesame per l’inutilizzabilita’ delle intercettazioni ed impugnata dalla Procura in Cassazione. Gli ermellini diedero ragione agli inquirenti di Torre Annunziata, spingendo nuovamente il Riesame ad esprimersi sulla richiesta, ancora una volta però annullata poiché a distanza di due anni non sarebbero più sussistite le esigenze cautelari. Ecco il nuovo ricorso, che arriva nei giorni in cui è attesa la fissazione dell’udienza per decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio, anche questa pendente ma al tribunale di Torre Annunziata.