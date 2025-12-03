PUBBLICITÀ
HomeCronacaRifiuti e camorra, annullata la condanna all'imprenditore Carandente Tartaglia
CronacaCronaca locale

Rifiuti e camorra, annullata la condanna all’imprenditore Carandente Tartaglia

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Colpo milionario contro Carandente Tartaglia, il 're dei rifiuti' legato ai boss della camorra
Foto della discarica di Chiaiano
PUBBLICITÀ

La corte di Cassazione (prima sezione) ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Napoli con la quale era stata confermata la condanna in primo grado a sette anni di reclusione dell’imprenditore Giuseppe Carandente Tartaglia per il reato di concorso esterno in associazione mafioso. Inizialmente la procura antimafia partenopea contestava all’imprenditore la partecipazione diretta al clan Zagaria.

L’ipotesi di reato venne contestata all’imprenditore nell’ambito delle indagini della Dda sulle infiltrazioni della criminalità organizzata (in particolare del clan di Michele e Pasquale Zagaria) nella realizzazione della discarica di Chiaiano. L’imprenditore è stato difeso in tutti i gradi di giudizio dal professore Alfonso Furgiuele e dall’avvocato Luca Bancale.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati