Rimosse a Napoli fioriere e paletti abusivi usati per riservare posti auto e ostacolare la sosta regolare

Proseguono gli interventi della Polizia Locale di Napoli per garantire il rispetto delle norme urbanistiche e della circolazione stradale, con particolare attenzione alla rimozione delle occupazioni abusive del suolo pubblico in diverse aree cittadine.

Fioriere e paletti abusivi per “privatizzare” spazi pubblici

Gli agenti dell’Unità Operativa San Lorenzo, in collaborazione con l’azienda Napoli Servizi, hanno condotto un’importante operazione nelle zone di Vico Pergole, Via Carbonara, Via Cairoli e Via Cantelmo.

Durante i controlli sono stati individuati e rimossi numerosi manufatti abusivi, installati da privati per impedire la sosta regolare dei veicoli o riservare spazi pubblici a uso personale.

Nel dettaglio, l’operazione ha portato alla rimozione di:

10 fioriere

11 dissuasori in cemento

25 paletti

3 staffe in ferro

8 piante

1 banco in ferro e 1 transenna

Un intervento mirato a ripristinare la piena fruibilità della sede stradale, migliorare la viabilità e garantire condizioni di equità e sicurezza per tutti i cittadini.

Controlli anche contro l’abusivismo edilizio

Parallelamente, gli agenti dell’Unità Operativa Stella sono intervenuti in Via Filippo Maria Briganti, dove hanno accertato la realizzazione di una struttura in ferro e di un manufatto in muratura privi dei necessari titoli edilizi.

Entrambi i manufatti sono stati posti sotto sequestro, mentre il proprietario dell’immobile è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per violazione della normativa urbanistica.

Le operazioni rientrano nel più ampio piano di controllo del territorio predisposto dalla Polizia Locale per contrastare ogni forma di abuso e garantire il rispetto delle regole a tutela del decoro e della convivenza civile.