Cambia il volto del Rione Amicizia, progetto da 43 milioni di euro..

Al via il progetto di rigenerazione del Rione Amicizia, situato nell’area Nord di Napoli – Capodichino. L’area era costituita da 12 edifici per un totale di 288 abitazioni, l’intervento prevede la ristrutturazione pesante di 6 edifici (8, 9, 10, 13, 14B, 16), con interventi di miglioramento sismico, efficientamento energetico, abbattimento barriere e installazione di nuovi ascensori. La demolizione programmata di 3 edifici (14A, 15A, 17) per vetustà e criticità strutturali importanti, alla quale si è aggiunta la demolizione di altri 3 edifici non previsti inizialmente, ma risultati in condizioni di precarietà strutturale (11, 12, 15B). Verranno, quindi, costruiti 2 nuovi edifici multipiano e 68 alloggi complessivi, distribuiti su 4 piani ciascuno.

Progetto da 43 milioni di euro per il Rione Amicizia

L’intervento punta a restituire al rione un patrimonio abitativo sicuro, antisismico e pienamente accessibile, eliminando abusi, ampliamenti illegali e presenze criminali che per anni ne hanno compromesso la vivibilità.

La riqualificazione degli spazi esterni – con nuove aree verdi, parcheggi, servizi comuni e luoghi dedicati ai bambini – crea le condizioni per una qualità urbana finalmente adeguata. L’obiettivo è riattivare una comunità a lungo isolata e vulnerabile, offrendo ai residenti una prospettiva concreta di futuro e di normalità. L’intervento è finanziato dal Fondo Complementare al PNRR – Programma “Sicuro, Verde e Sociale” per un importo di circa 43 milioni di euro.