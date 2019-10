“Alto Impatto” nel Rione Sanità, 3 arresti e 13 persone denunciate: pioggia di multe nel quartiere

Posti di controllo, pattuglie a piedi per le strade del rione e perquisizioni in tutta la Sanità sono stati svolti dai carabinieri della compagnia Stella con i rinforzi del reggimento Campania.

Nelle ultime due settimane sono state identificate 240 persone – con l’occhio rivolto particolarmente a soggetti in atteggiamento sospetto di interesse operativo – e sono stati controllati un centinaio di auto, moto e scooter. Elevate contravvenzioni per 36mila euro soprattutto nei confronti di conducenti di mezzi non coperti da assicurazione o che non indossavano il casco. Sottoposti a sequestro o fermo 13 veicoli.

In totale sono state arrestate tre persone e ne sono state denunciate 13. Riguardo il contrasto allo spaccio, i militari hanno arrestato due pusher e sorpreso due assuntori, di cui uno minore, sequestrando dosi di marijuana, cocaina e crack per uso personale, un cellulare e denaro provento dello spaccio.