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Rissa a Porta Capuana, uomo accoltellato alla nuca: è in pericolo di vita

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Rissa a Porta Capuana, uomo accoltellato alla nuca: è in pericolo di vita
Rissa a Porta Capuana, uomo accoltellato alla nuca: è in pericolo di vita
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Uno straniero, probabilmente un nordafricano, quando è stato trovato a terra sanguinante non aveva addosso i documenti, è stato gravemente ferito in una rissa avvenuta nella zona di Porta Capuana, a Napoli.

Secondo una segnalazione giunta alle forze dell’ordine, una decina di extracomunitari stavano dando vita a una violenta rissa: sul posto però, quando sono arrivati gli agenti, non c’era più nessuno. Le testimonianze raccolte hanno però confermato che la rissa c’era effettivamente stata.

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L’uomo è stato trovato poco distante, ferito con un colpo di coltello alla nuca. E’ stato trasportato in ospedale, al Vecchio Pellegrini, dove è stato ricoverato in prognosi riservata.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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