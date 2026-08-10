Rissa a Porta Capuana, uomo accoltellato alla nuca: è in pericolo di vita

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Uno straniero, probabilmente un nordafricano, quando è stato trovato a terra sanguinante non aveva addosso i documenti, è stato gravemente ferito in una rissa avvenuta nella zona di Porta Capuana, a Napoli.

Secondo una segnalazione giunta alle forze dell’ordine, una decina di extracomunitari stavano dando vita a una violenta rissa: sul posto però, quando sono arrivati gli agenti, non c’era più nessuno. Le testimonianze raccolte hanno però confermato che la rissa c’era effettivamente stata.

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L’uomo è stato trovato poco distante, ferito con un colpo di coltello alla nuca. E’ stato trasportato in ospedale, al Vecchio Pellegrini, dove è stato ricoverato in prognosi riservata.