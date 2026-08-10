Trema ancora la terra ai Campi Flegrei, scossa avvertita tra Napoli e Pozzuoli

Un terremoto di magnitudo 3.0 è stato registrato dall’Ingv di Napoli nella zona dei Campi Flegrei alle ore 02:27 di lunedì 10 agosto.
Epicentro della scossa l’area limitrofa al cimitero di Pozzuoli, ad una profondità di 4 km. Tam tam sui social in queste ore sia a Pozzuoli che a Napoli, dove il sisma è stato avvertito in diversi quartieri.
Il Comune di Pozzuoli ha adottato 123 ordinanze di sgombero/interdizione per 831 nuclei familiari, per un totale di 2172 persone, di cui 2060 in sistemazione autonoma e 112 ospitate in strutture alberghiere per i danni del sisma di magnitudo 4.7 del 31 luglio. Ulteriori 68 persone, anche non destinatari di ordinanze di sgombero, sono accolte al Palatrincone.
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