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Trema ancora la terra ai Campi Flegrei, scossa avvertita tra Napoli e Pozzuoli

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Trema ancora la terra ai Campi Flegrei, nuova scossa avvertita tra Napoli e Pozzuoli
Trema ancora la terra ai Campi Flegrei, nuova scossa avvertita tra Napoli e Pozzuoli
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Un terremoto di magnitudo 3.0 è stato registrato dall’Ingv di Napoli nella zona dei Campi Flegrei alle ore 02:27 di lunedì 10 agosto.

Epicentro della scossa l’area limitrofa al cimitero di Pozzuoli, ad una profondità di 4 km. Tam tam sui social in queste ore sia a Pozzuoli che a Napoli, dove il sisma è stato avvertito in diversi quartieri.

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Il Comune di Pozzuoli ha adottato 123 ordinanze di sgombero/interdizione per 831 nuclei familiari, per un totale di 2172 persone, di cui 2060 in sistemazione autonoma e 112 ospitate in strutture alberghiere per i danni del sisma di magnitudo 4.7 del 31 luglio. Ulteriori 68 persone, anche non destinatari di ordinanze di sgombero, sono accolte al Palatrincone.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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