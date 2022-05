Napoli, violenta aggressione in spiaggia a Posillipo: la vittima colpita con casco, pugni e calci anche in mare

Non solo l’accoltellamento di due ragazzi a Posillipo, ma anche una rissa a colpi di casco sulla spiaggia delle Monache. Le scene hanno assistito ieri i bagnanti napoletani – desiderosi su tutto di godersi una splendida giornata di sole – hanno del vergognoso. Episodi banali sfociati nel peggiore degli scenari per motivi altrettanto futili.

Nel pomeriggio si registra il primo dei due episodi sconvolgenti: una lite tra ragazzi sugli scogli finisce a coltellate. Per due giovani la situazione è critica è finiscono entrambi in gravi condizioni all’ospedale. Uno scontro nato per il più banale degli alterchi, nonché per uno sguardo di troppo. Poi, poco dopo, ancora una lite finita a colpi di casco e finita nel sangue.

La rissa a colpi di casco sulla spiaggia a Posillipo

Poi, circa un’ora dopo la rissa sugli scogli, si registra ancora un’altra lite. Stavolta sulla spiaggia delle Monache a Posillipo: dopo un diverbio, un uomo aggredisce a colpi di casco un’altra persona e tenta anche di annegarla. Davanti a centinaia di presenti, sotto gli occhi dei bambini. Scene da terzo mondo. Ma quello che fa rabbrividire, come se non bastassero le macabre immagini, è la reazione dei testimoni: chi riprende il video – o chi presumibilmente lo affianca – tenta di fomentare ancora di più gli animi delle persone coinvolte nella lite (“Vai Raffaè vai!“, è quello che si sente). Mentre, accanto ancora, c’era chi piangeva per le scene raccapriccianti che si è trovato davanti.

“Questa deriva va fermata”: la denuncia del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli

“Dopo l’accoltellamento a Marechiaro adesso arrivano le immagini della rissa a colpi di caschi sulla spiaggia libera delle Monache sempre a Posillipo, Immagini brutali con due soggetti che se le danno di santa ragione davanti a tutti compresi i bambini rischiando anche di annegare. Una violenza inaudita con un sottofondo inquietante di persone che incitano uno dei due a colpire sempre più forte tra le urla dei presenti e il terrore soprattutto dei più piccoli. Per loro è uno spettacolo normale e forse anche divertente per noi è tutto inaccettabile. Viviamo tra cavernicoli che ti picchiano o aggrediscono o anche ti ammazzano per nulla. Questa deriva va fermata. Ci auguriamo che i protagonisti della rissa sulla spiaggia delle Monache siano individuati e che i due ragazzi accoltellati a Marechiaro possano guarire presto mentre i due aggressori vengano individuati ed arrestati. ”-ha dichiarato il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli con i consiglieri municipali del Sole che Ride Gianni Caselli e Lorenzo Pascucci.