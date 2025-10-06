PUBBLICITÀ
Cronaca

Rissa fuori la discoteca nel Sannio, 17enne aggredito con una mazza da baseball

Notte di follia in via Cirignano, all’esterno della discoteca Xuè a Montesarchio. Un 17enne, G.C., di Tocco Caudio, è in rianimazione dopo un intervento urgente effettuato nel reparto di neurochirurgia dell’ospedale San Pio, dove è arrivato in codice rosso. Non si esclude un ulteriore intervento.

È il grave bilancio della maxi rissa, con quattro giovani fermati, due dei quali maggiorenni, individuati poco dopo l’aggressione a Benevento, dove avevano fatto immediato ritorno. A ridurre in gravi condizioni il diciassettenne sarebbero stati dunque proprio questi ultimi due, entrambi beneventani, che lo avrebbero aggredito con una mazza da baseball. Sono stati però rintracciati quasi nell’immediatezza dei fatti grazie alle telecamere di videosorveglianza comunali.

Erano circa le 3 quando i giovani stavano uscendo dal locale dopo aver partecipato a una festa e al concerto di un rapper. Ad attenderli all’esterno i giovani che li hanno aggrediti senza alcun motivo apparente. Si profila anche l’ipotesi che all’origine delle violenze possa esserci qualche lite pregressa e, forse, gli aggressori, sapendo della serata, avrebbero atteso all’esterno del locale. Saranno in ogni caso gli inquirenti ad accertare le reali motivazioni.

Stando alle prime dichiarazioni rese ai carabinieri, dunque, non ci sarebbe stata alcuna discussione tra i ragazzi coinvolti. Non sono naturalmente mancati momenti di panico per i tanti giovani che hanno assistito alla scena, i quali ieri sono stati tutti sottoposti a interrogatorio nella Compagnia carabinieri di via Napoli, nell’ambito delle indagini coordinate dal sostituto procuratore Marilia Capitanio.

Immediato, dopo l’allarme, l’intervento delle pattuglie del nucleo radiomobile della compagnia di Montesarchio, della stazione di San Leucio del Sannio e del comando di Benevento, che hanno identificato i presenti e avviato le indagini agli ordini del capitano Virginia Coni.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

