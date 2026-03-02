Domenica sera carabinieri della compagnia di Casoria pattugliano le strade della città quando al 112 arriva una segnalazione di rissa. I militari raggiungono immediatamente via Atellana, a chiamare è il proprietario di un bar ad Arzano. L’uomo visibilmente spaventato racconta di alcuni giovani clienti del bar coinvolti in una discussione animata. Non conosce il motivo. Prima una spinta poi un pugno. La discussione continua all’esterno. All’arrivo dei carabinieri i giovani coinvolti si erano già dileguati. Indagini in corso.
Rissa nel bar ad Arzano, ragazzi in fuga dalla sirene
Ultima modifica:
PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ