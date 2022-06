Una violenta rissa, degna del più scenografico incontro di wrestling, quella avvenuta sta mattina a Napoli, in via dei Tribunali, tra 4 ragazzi. Calci e pugni, ma anche sedie e un tavolino sono state usate per aggredire. Le immagini, riprese con il cellulare da alcuni passanti, hanno in breve fatto il giro del web, destando lo sdegno del pubblico social… e anche qualche battuta.

La violenta rissa avvenuta questa mattina a via dei Tribunali a Napoli: il video dell’accaduto

E’ successo questa mattina 22 giugno – intorno alle 11.30 – a Napoli, precisamente a via dei Tribunali, nella zona dei decumani. Un giovane che lancia un bastone contro un altro ragazzo, un attimo dopo afferra una sedia e tira anche quella. Pochi istanti e al litigio si unisce un terzo ragazzo, che arriva brandendo un tavolino come fosse su un ring da wrestling. E all’improvviso nell’inquadratura arriva un quarto giovane e anche lui si scaglia a mani nude contro il primo, che nel frattempo è finito a terra, tempestato di pugni e sediate dagli altri tre.

Ancora da chiarire le cause del litigio, le forze dell’ordine continuano ad indagare dopo aver identificato i coinvolti

La violenta rissa, di cui riportiamo il video inviato a Fanpage.it, si è consumata davanti gli sguardi basiti dei passanti, tra i quali molti turisti, che di questo periodo affollano le strade del centro storico. Cosa sia successo prima del litigio, è ancora al centro di accertamenti delle forze dell’ordine. Sul posto sono arrivate subito le pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli, che hanno identificato i soggetti coinvolti; dopo circa due ore l’intervento è ancora in corso.