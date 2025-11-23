PUBBLICITÀ

«Dopo settimane di campagna elettorale spudorata scopriamo che non può nemmeno votare, ridicolo. Di solito si rende irreperibile chi vuole sfuggire a notifiche giudiziarie», commenta così la vicenda il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, dopo che la Tiktoker Rita De Crescenzo si è recata al seggio per votare, risultando, però, cancellata dagli elenchi.

Rita De Crescenzo ancora nel caos, si reca al seggio per votare ma risulta cancellata dagli elenchi

È scoppiato il caos al seggio della scuola Palizzi, al pallonetto di Santa Lucia, quando Rita De Crescenzo si è recata alle urne per esprimere il proprio voto. La tiktoker è risultata cancellata dagli elenchi, questo accade quando i cittadini non comunicano i cambi di residenza al Comune, per questa ragione la donna non ha potuto votare ed è in quel momento che è esploso il caos.

«È ridicolo che dopo settimane di campagna elettorale a sostegno del consigliere uscente Di Fenza, scopriamo che la De Crescenzo non può nemmeno esprimere il proprio voto. Questo perché risulta cancellata dagli elenchi, ovvero si è resa irreperibile. Sappiamo bene che, solitamente, si rende irreperibile chi vuole sfuggire alle notifiche giudiziarie e non mi stupirebbe scoprire che anche la De Crescenzo abbia provato ad usare questo stratagemma. Mi auguro che la magistratura indaghi anche su quest’ultima, sconcertante, vicenda». Lo ha dichiarato Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra.