Riviera Flegrea-Domizia, nasce un nuovo Consorzio di imprese turistiche

La Riviera Flegrea Domizia saluta l’arrivo del nuovo anno con un appuntamento che unisce tradizione e prospettive di sviluppo.

Il 31 dicembre alle ore 12.00, il Lido Varca d’Oro ospiterà il tradizionale brindisi di fine anno, aperto a operatori turistici, rappresentanti istituzionali e cittadini.

Nel corso dell’incontro gli imprenditori Salvatore Trinchillo e Giuseppe Ferrara annuncieranno ufficialmente la nascita di un nuovo network che riunisce imprese balneari, strutture ricettive e attività dell’accoglienza con l’obiettivo di rafforzare il sistema turistico della Riviera Domizia e dell’area flegrea attraverso una strategia condivisa.

Fanno parte del network Lido Varca d’Oro, Naturale beach club, PlayaLuna, Culto, Damai, Fior d’Acqua, Joia, Forma, Livingston, Noname e La Costiera Hotel.

L’iniziativa punta a valorizzare le eccellenze del territorio, migliorare la qualità dei servizi e promuovere in modo coordinato l’offerta turistica costiera.

Il brindisi di fine anno rappresenterà dunque non solo un momento simbolico di saluto al 2025, ma anche l’avvio operativo di un percorso di cooperazione tra imprese, orientato a rendere il comparto più competitivo e riconoscibile.

Salvatore Trinchillo, titolare del Lido Varca d’Oro e recentemente confermato Presidente del SIB Campania, dichiara: «Con questa unione lanciamo un messaggio chiaro: il futuro del turismo passa dalla capacità di fare rete. Mettere insieme competenze ed esperienze diverse significa costruire un’offerta più solida e attrattiva».

«Il 2026 – aggiunge – sarà un anno strategico. Il network nasce per sostenere le imprese, innalzare la qualità dell’accoglienza e promuovere in maniera coordinata la Riviera Flegrea Domizia, valorizzandone le potenzialità turistiche ed economiche»