Rocco D’Alterio morto sulla Circumvallazione, c’è un’indagata per omicidio stradale

Di Gianluca Spina
Si è celebrato questa mattina nell’obitorio dell’ospedale di Giugliano l’autopsia sulla salma di Rocco D’Alterio, il 36enne di Villaricca deceduto nell’incidente stradale avvenuto nei pressi del Centro Commerciale Grande Sud di Mugnano. I familiari del defunto si sono affidati all’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord per fare chiarezza sull’accaduto. Intanto, la procura della repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord ha iscritto nel registro degli indagati una 51enne di Casoria, conducente della Lancia Y, che è da chiarire se ha impattato contro la Fiat punto di D’Alterio causandone la rotazione ed il successivo impatto su un muro di confine tra il distributore di carburante ed una traversa della circumvallazione, ove è avvenuto il tragico impatto. L’ipotesi di reato è di omicidio stradale.

