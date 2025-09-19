Rogo nella fabbrica chimica, i sindaci di Giugliano e Qualiano: “Nessun pericolo per la salute”

PUBBLICITÀ

In seguito al grosso incendio divampato ieri nella zona Asi, nei pressi di Ponte Riccio, il sindaco di Giugliano Diego Nicola D’Alterio ha pubblicato un post su Facebook rassicurando la popolazione sugli effetti di tale disastro.

Il post del sindaco di Giugliano dopo l’incendio

“Abbiamo seguito con attenzione tutte le fasi dell’incendio divampato ieri all’interno della Grs Chemical, azienda situata nella zona Asi tra Giugliano e Qualiano. Le fiamme, che hanno generato una densa nube di fumo nero visibile a chilometri di distanza, sono state domate dai vigili del fuoco. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Presente ieri sul posto anche l’assessore con delega all’Ambiente Paolo Russo, insieme al personale dell’Arpac, che ha avviato immediatamente i rilievi sulla qualità dell’aria. Dai primi accertamenti non sono emerse criticità, l’aria non è risultata contaminata dall’incendio. L’Arpac proseguirà i controlli nei prossimi giorni attraverso l’installazione di centraline per il monitoraggio continuo, così da garantire massima sicurezza e trasparenza nei confronti dei cittadini” ha spiegato il sindaco.

“Incendio domato e nessun ferito”

Presente ieri sul posto anche il sindaco di Qualiano Raffaele de Leonardis insieme alla Polizia municipale di Qualiano. “I dispositivi di sicurezza dell’azienda, così come quelli del Consorzio Asi, si sono immediatamente allertati ed attivati, scongiurando il peggio. L’incendio è stato domato e, fortunatamente, non si registrano feriti” ha spiegato il sindaco in una nota pubblicata su Facebook, confermando quanto detto dal sindaco di Giugliano in merito ai risultati condotti sull’aria dall’Arpac.