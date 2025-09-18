Rogo nella zona ASI di Giugliano, le fiamme all’interno di un’azienda chimica

Fiamme nella zona ASI di Giugliano, nei pressi di Ponte Riccio. I carabinieri della sezione radiomobile della locale Compagnia stanno intervenendo in questi minuti per un grosso incendio che si sarebbe sviluppato verosimilmente all’interno di una fabbrica di materiale chimico.
Presenti, sul posto, anche i Vigili del fuoco che stanno avviando le procedure di spegnimento delle fiamme.
IL PRIMO LANCIO
Grosso incendio divampato in questi minuti a Giugliano. La fitta coltre di fumo nero è visibile dalla circumvallazione esterna, l’aria nella zona è irrespirabile.
Le fiamme si sarebbero sviluppate all’interno della zona ASI e potrebbe essere andata a fuoco una fabbrica.
Sul posto stanno arrivando le forze dell’ordine ed i vigili del fuoco. Da verificare anche l’eventuale presenza di persone sul posto.