Rogo tossico a Giugliano, rifiuti in fiamme dietro il Liceo Cartesio

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Un vasto incendio è divampato in via Selva Piccola, nella zona Casacelle a Giugliano, provocando una densa colonna di fumo nero visibile anche a diversi chilometri di distanza. Il rogo si è rapidamente ampliato e il fumo ha finito per coprire buona parte della periferia della città. L’area interessata si trova a ridosso di diversi istituti scolastici, proprio nel giorno della riapertura delle scuole. Le esalazioni, spinte dal vento, sono state percepite anche nei vicini comuni di Villaricca e Qualiano.