Secondigliano distrutta dal dolore per la morte di Rosa, la giovane non ce l’ha fatta

Ha lottato per due anni come una leonessa, ma si dovuta arrendere alla battaglia. Il quartiere di Secondigliano piange la giovane Rosa Barbato. La 28enne fu colpita da aneurisma cerebrale. Ha lottato con tutte le sue forze ma purtroppo negli ultimi giorni si è spenta. Il cordoglio viaggia sui social. “Mi unisco al vostro dolore per la perdita di Rosa Barbato. In questi 2 anni ai lottato con tutte le tue forze . RIP In questo momento sarai nelle braccia del tuo adorato papà”, scrivono sui social. Rosa era una giovane bella come il sole, amava la vita. Ebbe un incidente ed era in coma da tempo. “La vita è bella e meravigliosa ma a volte crudele, Rosa Barbato ora un Angelo anche lei”.

La raccolta di fondi per Rosa Barbato

La famiglia di Rosa Barbato lanciò anche un appello dopo che, in seguito ad un’emorragia celebrale era entrata in un lungo periodo di coma. Si era sottoposta ad una decina di operazioni, tutti salvavita. Era passata da interventi di neurochirurgia a quelli di chirurgia plastica. Era stata ricoverata all’ospedale di Parma e doveva affrontare un lungo periodo di riabilitazione. Queste ultime però richiedono un costo troppo ingente. La clinica in questione era ad INNSBRUCK in Austria, una clinica di alta specializzazione. Qui c’era la speranza di recuperare e di ritornare ad una vita dignitosa ma purtroppo Rosa è deceduta.