Ruba lo stereo dall’auto in sosta e tenta la fuga in bici elettrica, arrestato 52enne a Miano

Di Nicola Avolio
All’alba di oggi a Napoli, due carabinieri della stazione di Capodimonte, liberi dal servizio, hanno arrestato per furto aggravato un uomo di 52 anni, E. L., residente a Scampia, quartiere della periferia Nord di Napoli e già noto alle forze dell’ordine.

I militari lo hanno notato in via Augusto De Martino, nel quartiere San Carlo all’Arena, zona Miano, mentre infilava nello zaino uno stereo appena strappato da un’auto in sosta. Alla vista dei carabinieri il ladro, tra l’altro già sottoposto alla libertà vigilata, ha tentato di fuggire in sella a una bicicletta elettrica, ma è stato raggiunto e bloccato dopo un breve inseguimento.

Il 52enne è stato arrestato e si trova ora in attesa di giudizio.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

