Ruba lo stereo dall’auto in sosta e tenta la fuga in bici elettrica, arrestato 52enne a Miano

All’alba di oggi a Napoli, due carabinieri della stazione di Capodimonte, liberi dal servizio, hanno arrestato per furto aggravato un uomo di 52 anni, E. L., residente a Scampia, quartiere della periferia Nord di Napoli e già noto alle forze dell’ordine.

I militari lo hanno notato in via Augusto De Martino, nel quartiere San Carlo all’Arena, zona Miano, mentre infilava nello zaino uno stereo appena strappato da un’auto in sosta. Alla vista dei carabinieri il ladro, tra l’altro già sottoposto alla libertà vigilata, ha tentato di fuggire in sella a una bicicletta elettrica, ma è stato raggiunto e bloccato dopo un breve inseguimento.

Il 52enne è stato arrestato e si trova ora in attesa di giudizio.