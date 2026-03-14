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Rubano 500 litri di gasolio alla pompa del “Grande Sud” con un telecomando, arrestato 39enne a Giugliano

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Rubano 500 litri di gasolio al distributore con un telecomando, arrestato 39enne a Giugliano
Rubano 500 litri di gasolio al distributore con un telecomando, arrestato 39enne a Giugliano
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Poco fa i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Giugliano in Campania hanno arrestato un 39enne per furto aggravato e ricettazione. Denunciata per lo stesso reato una donna di 25 anni.

Rubano 500 litri di gasolio al distributore con un telecomando, arrestato 39enne a Giugliano

I carabinieri hanno notato nel distributore di carburanti Star oil che si trova nel parco commerciale Grande Sud una Fiat multipla con all’interno nel lato passeggero una donna.
La gazzella si avvicina e nota l’uomo. Il 39enne ha appena finito di mettere del gasolio all’interno di alcune taniche che si trovano nell’auto con bagagliaio aperto e sedili posteriori abbassati.

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L’uomo viene bloccato e perquisito. Nelle sue tasche un dispositivo elettronico. Si tratta di un telecomando che controlla e configura il distributore di carburante e in particolare la pompa da remoto. Parliamo di un dispositivo di solito in dotazione ai titolari delle stazioni di servizio per la lettura dei dati, modificare le impostazioni e cambiare i prezzi. Un’altra funzione è quella di bloccare o sbloccare la distribuzione del carburante.

Nelle taniche 510 litri di gasolio restituiti al legittimo proprietario. L’auto aveva due targhe diverse. Davanti una rubata. Dietro un’altra targa risultata smarrita.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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