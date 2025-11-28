Rubati 114 computer da una scuola nel Casertano, ritrovati a Scampia

PUBBLICITÀ

Nella notte del 24 novembre, ignoti hanno forzato un ingresso secondario dell’Istituto tecnico industriale di Alife e portato via 114 computer portatili, causando gravi disagi all’attività didattica. Il valore complessivo della refurtiva superava i centomila euro.

Le indagini dei carabinieri hanno condotto a Napoli, quartiere Scampia, nell’abitazione di una coppia di 32 e 28 anni: in un deposito annesso all’appartamento sono stati ritrovati tutti i laptop sottratti. I due sono stati denunciati per ricettazione, mentre proseguono gli accertamenti per individuare gli autori materiali del furto.

PUBBLICITÀ

I computer recuperati sono stati riconsegnati durante una cerimonia pubblica in una scuola di Piedimonte Matese, alla presenza delle autorità locali. Un messaggio di apprezzamento per l’operato dei carabinieri è arrivato anche dal ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara.