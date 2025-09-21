PUBBLICITÀ
HomeCronacaCronaca nazionaleSabato sera di sangue, Milena e Giorgia travolte e uccise da un'auto...
Cronaca nazionale

Sabato sera di sangue, Milena e Giorgia travolte e uccise da un’auto mentre andavano alla festa

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Sabato sera di sangue, Milena e Giorgia travolte e uccise da un'auto mentre andavano alla festa
Sabato sera di sangue, Milena e Giorgia travolte e uccise da un'auto mentre andavano alla festa
PUBBLICITÀ

Sono Milena Marangon e Giorgia Cagliani le due ragazze di 21 anni morte nella tarda serata di sabato 20 settembre in un incidente avvenuto a Brivio, provincia di Lecco.

Il conducente del mezzo investitore, un 34enne a quanto risulta originario dell’Europa dell’Est e residente all’estero, in base a quanto si è potuto apprendere, è stato arrestato dopo i primi esami volti a stabilire il suo stato psicofisico mentre era alla guida.

PUBBLICITÀ

Sabato sera di sangue, due giovani travolte e uccise da un’auto mentre andavano alla festa

All’incidente, avvenuto mentre le due amiche di Paderno d’Adda stavano andando a piedi alla vicina e affollatissima festa del del paese, è sopravvissuta una terza ragazza. Si tratta di una coetanea residente in un vicino centro della Brianza lecchese, trovata sotto choc dai primi soccorritori.

In base a una prima ricostruzione, la vettura – guidata da un 34enne – procedeva lungo la provinciale e ha travolto da dietro le due giovani che camminavano sul ciglio della strada assieme a una terza ragazza di 20 anni, sopravvissuta all’incidente.

Il gruppo aveva appena parcheggiato nella zona della locale palestra e stava raggiungendo la festa del paese, dove era in corso un concerto. Le due 21enni sono morte sul colpo.
Su cause e dinamica dell’accaduto indagano i Carabinieri della compagnia di Merate (Lecco). Il mezzo investitore avrebbe forse cercato di evitare un altro mezzo, prima di finire contro una vettura e le ragazze, vicino all’intersezione con un’altra strada.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati