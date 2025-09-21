Sabato sera di sangue, Milena e Giorgia travolte e uccise da un’auto mentre andavano alla festa

PUBBLICITÀ

Sono Milena Marangon e Giorgia Cagliani le due ragazze di 21 anni morte nella tarda serata di sabato 20 settembre in un incidente avvenuto a Brivio, provincia di Lecco.

Il conducente del mezzo investitore, un 34enne a quanto risulta originario dell’Europa dell’Est e residente all’estero, in base a quanto si è potuto apprendere, è stato arrestato dopo i primi esami volti a stabilire il suo stato psicofisico mentre era alla guida.

PUBBLICITÀ

Sabato sera di sangue, due giovani travolte e uccise da un’auto mentre andavano alla festa

All’incidente, avvenuto mentre le due amiche di Paderno d’Adda stavano andando a piedi alla vicina e affollatissima festa del del paese, è sopravvissuta una terza ragazza. Si tratta di una coetanea residente in un vicino centro della Brianza lecchese, trovata sotto choc dai primi soccorritori.

In base a una prima ricostruzione, la vettura – guidata da un 34enne – procedeva lungo la provinciale e ha travolto da dietro le due giovani che camminavano sul ciglio della strada assieme a una terza ragazza di 20 anni, sopravvissuta all’incidente.

Il gruppo aveva appena parcheggiato nella zona della locale palestra e stava raggiungendo la festa del paese, dove era in corso un concerto. Le due 21enni sono morte sul colpo.

Su cause e dinamica dell’accaduto indagano i Carabinieri della compagnia di Merate (Lecco). Il mezzo investitore avrebbe forse cercato di evitare un altro mezzo, prima di finire contro una vettura e le ragazze, vicino all’intersezione con un’altra strada.