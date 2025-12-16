Sal Da Vinci sbarca su Canale 5, sarà in prima serata col concerto-omaggio a Napoli e alla carriera

PUBBLICITÀ

Mercoledì 17 dicembre, in prima serata su Canale 5, andrà in onda ‘Sal Da Vinci – Stasera… che sera!’, il concerto evento con Sal Da Vinci.

Una festa per i suoi oltre quarant’anni di carriera – tra teatro, concerti e tv – e un grande omaggio alla città di Napoli.

Una serata speciale per celebrare l’artista partenopeo, atteso tra i Big del prossimo Festival di Sanremo, che, per l’occasione, sale per la prima volta sul palco di un luogo simbolo del capoluogo campano: Piazza del Plebiscito.

Insieme a Sal Da Vinci, tra nuove hit e classici della canzone italiana e napoletana, si esibiscono ospiti come tra questi Renato Zero, Gigi D’Alessio, Paolo Bonolis, Serena Brancale, Raf, Fausto Leali, Clementino, Martina Stella e Fabio Esposito, Federica Abbate, Francesco Da Vinci e tante altre sorprese.

Ad arricchire lo show, un’orchestra di 45 elementi diretta dal maestro Adriano Pennino e un corpo di ballo con coreografie firmate da Ilir Shaqiri. La regia della serata è affidata a Luigi Antonini, lo show è scritto da Sal Da Vinci, Sergio Rubino e Ciro Villano e prodotto da Vivo Concerti.