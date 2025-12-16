PUBBLICITÀ
HomeCulturaEventiSal Da Vinci sbarca su Canale 5, sarà in prima serata col...
EventiMusica

Sal Da Vinci sbarca su Canale 5, sarà in prima serata col concerto-omaggio a Napoli e alla carriera

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Sal Da Vinci sbarca su Canale 5, sarà in prima serata col concerto-omaggio a Napoli e alla carriera
Sal Da Vinci sbarca su Canale 5, sarà in prima serata col concerto-omaggio a Napoli e alla carriera
PUBBLICITÀ

Mercoledì 17 dicembre, in prima serata su Canale 5, andrà in onda ‘Sal Da Vinci – Stasera… che sera!’, il concerto evento con Sal Da Vinci.

Una festa per i suoi oltre quarant’anni di carriera – tra teatro, concerti e tv – e un grande omaggio alla città di Napoli.

PUBBLICITÀ

Sal Da Vinci sbarca su Canale 5, sarà in prima serata col concerto-omaggio alla carriera e a Napoli

Una serata speciale per celebrare l’artista partenopeo, atteso tra i Big del prossimo Festival di Sanremo, che, per l’occasione, sale per la prima volta sul palco di un luogo simbolo del capoluogo campano: Piazza del Plebiscito.

Insieme a Sal Da Vinci, tra nuove hit e classici della canzone italiana e napoletana, si esibiscono ospiti come tra questi Renato Zero, Gigi D’Alessio, Paolo Bonolis, Serena Brancale, Raf, Fausto Leali, Clementino, Martina Stella e Fabio Esposito, Federica Abbate, Francesco Da Vinci e tante altre sorprese.

Ad arricchire lo show, un’orchestra di 45 elementi diretta dal maestro Adriano Pennino e un corpo di ballo con coreografie firmate da Ilir Shaqiri. La regia della serata è affidata a Luigi Antonini, lo show è scritto da Sal Da Vinci, Sergio Rubino e Ciro Villano e prodotto da Vivo Concerti.

Dalle star Elodie e Serena Brancale alla new entry a Sanremo Samurai Jay, Napoli si prepara per il Capodanno

 

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati